"Ping pong-oltre la rete"al Teatro delle Spiagge

Venerdi 3 febbraio ( ore 21) al Teatro delle Spiagge di Firenze in scena "Ping pong-Oltre la rete". L'attore fiorentino Alessio Sardelli, prima di calcare i palcoscenici è stato campione italiano di doppio nel tennis da tavolo. Lo spettacolo teatrale "Ping pong, oltre la rete" con la regia di Carlo Sciaccaluga nasce dal testo di Alessandro Fani, collaboratore di Davide Riondino, e racconta le due anime di Sardelli, quella di sportivo di successo e quella di artista e performer. Di fronte ad un tavolo da ping pong Sardelli interpreta una metafora della vita, l'immaginario atleta Ernesto Volo impegnato in una gara impossibile contro la fantasia Ping Pong -Oltre la rete è un caso unico di spettacolo teatrale in cui lo sport non viene solo raccontato, ma anche agito direttamente sul palcoscenico. Protagonista e narratore di se stesso è Ernesto Volo, ex campione di tennistavolo che, alla soglia dei sessant'anni, gioca contro se stesso e si impegna sulla scena in schiacciate e colpi d'effetto. Chi è Ernesto Volo? Un attore, un campione di ping pong? Un sognatore? Un illuso? Forse un esploratore che si avventura in un labirinto senza possibilità di ritorno? Rispondere è rispondere alla vita; scandagliare le scelte che il tempo impone. Ernesto è un atleta della fantasia in un immaginario allucinato, dove il mondo perde purezza e si contamina nella tragedia comica: l'ossessiva ripetizione dell'umano che tenta di trascendere l'umano. di Alessandro Fani regia Carlo Sciaccaluga voci off: Bobo Rondelli, Mario di Gilio, Alberto Severi con Alessio Sardelli