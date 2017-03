Teatro comico giapponese all'Auditorium Ente Cassa di Risparmio Firenze

Torna a Firenze per la settima volta Ryuraku Sanyutei, uno dei più grandi maestri di teatro comico giapponese Rakugo - e l'unico capace di recitare anche in Italiano! Nello spettacolo di quest'anno ci saranno brani in Italiano e in Giapponese: grazie alla mimica eccezionale di Ryuraku Sanyutei il divertimento è assicurato anche per chi non capisce il Giapponese! Biglietti: in prevendita sul sito www.iroha.it a soli 8 Euro! La sera dello spettacolo: 10 Euro (8 Euro per i soci di IROHA). Biglietti a 8 Euro anche per chi presenta allo spettacolo uno scontrino del 22 marzo per cena al Ristorante Biancorosso (cucina giapponese e italiana).