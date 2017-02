L'amore ha i tempi del playmobil al teatro delle Arti di Lastra a Signa

L'AMORE HA I TEMPI DEL PLAYMOBIL

spettacolo e laboratorio residenziale

regia e coreografie Elisa Pagani

musiche originali Giovanni Seminerio

danzano Giancarlo D'Antonio, Chiara Montalbani, Marco Pergallini, Giacomo Quarta, Silvia Rossi

e i partecipanti al laboratorio residenziale



Danza protagonista al Teatro delle Arti di Lastra a Signa con un laboratorio e uno spettacolo che vedono ospite la Compagnia DNA della coreografa Elisa Pagani.

La data è quella di venerdì 3 marzo e ad andare in scena alle ore 21 è “L'amore ha i tempi del playmobil”, uno sguardo sul sistema di percezioni che descrive il rapporto tra noi e il mondo. Un mondo apparentemente miniaturizzato, stilizzato, colorato, reale e al contempo illusorio. Quanto l’immaginazione di un bambino che attraverso la gestualità del gioco, cela l’intento di scoperchiare uno spazio onirico e incontrollabile.

Due donne che appartengono alla stessa famiglia esplorano il processo di affermazione e accettazione reciproca. Due uomini che si sono scelti, tentano di definire una distanza che possa essere accettabile nella costruzione del loro rapporto.

Coppie in cerca di se stesse e della loro realtà nella dimensione dell'inconscio, attraverso la disintegrazione delle molteplici identità, per azzerare nella fisicità di un gesto le divergenze e accogliere la vulnerabilità.

Regia e coreografie sono di Elisa Pagani. Sul palco danzano Giancarlo D'Antonio, Chiara Montalbani, Marco Pergallini, Giacomo Quarta, Silvia Rossi e i partecipanti al laboratorio residenziale che Compagnia DNA propone da martedì 28 febbraio a venerdì 3 marzo al Teatro delle Arti.

Condotto da Elisa Pagani, il laboratorio ha il proposito di approfondire e condividere la materia sviluppata dai danzatori della compagnia. Info e prenotazioni tel. 055.697823 - 340.1369666 - compagniasimonabucci@gmail.com.

Nell’ambito della rassegna Resi_Dance organizzata da Compagnia Simona Bucci, in residenza artistica al Teatro delle arti.



APERITIVO TEATRALE - Per chi lo desidera, venerdì 3 marzo dalle 20, c’è l’aperitivo teatrale, in collaborazione con Caffè La Posta (buffet e drink 6 euro, graditissima la prenotazione, tel. 055 8720058 - 331 9002510).