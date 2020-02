Tavola rotonda "Archeologia: formazione e professione"

Anche quest’anno l’Associazione Nazionale Archeologi sarà presente a tourismA 2020, il salone dell’archeologia e del turismo culturale, che si terrà a Firenze dal21 al 23 febbraio 2020. L’ANA sarà presente sia con il presidio regionale della sezione Toscana presso lo stand dedicato , che con una duplice tavola rotonda, curata dall'Associazione Nazionale Archeologi e patrocinata da Confprofessioni,in programma per sabato 22 febbraio, dalle 14 alle 18 in sala 4, che avrà come focus"formazione e professione.

Un pomeriggio ricco di relazioni e contributi che ci porterà ad affrontare le tematiche attuali sulla formazione e la suaconcretaricaduta nel mondo professionale e sugli aspetti occupazionali. Avremo esponenti delle università che si confronteranno sullo stato della professionalizzazione dei corsi di laurea, e rappresentanti di istituzioni e professionisti offriranno riflessioni sui nuovi indirizzi che la professione va assumendo e le connotazioni che la stanno caratterizzando nel presente, e come sia possibile conciliare formazione e professione. "Dal continuo confronto con il mondo accademico responsabile della formazione universitaria", dichiara il Presidente Nazionale Alessandro Garrisi, che prosegue: “emergono difficoltà nell’adeguare l’offerta formativa ai profili richiesti dal mercato del lavoro. In particolare merita attenzione il ruolo delle Scuole di Specializzazione (normate dalla riforma del 2006) che soffrono il confronto coi master di II livello dalle caratteristiche più spiccatamente professionalizzanti. La tavola rotonda “Formazione e Professione” è stata strutturata per cercare di cogliere stimoli utili alla presentazione di eventuali istanze di cambiamento non generiche, ma dettagliate rispetto alle criticità evidenziate”. ''Come presidente della sezione Toscana dell'Associazione sono felice di partecipare anche quest'anno a TourismA, evento sempre più importante per gli archeologi e l'archeologia italiana." dichiara Giuseppe Clemente, Presidente regionale ANA Toscana, che prosegue: "Quest'anno inoltre si parlerà di formazione e di professione, focalizzando l'attenzione sia all'evoluzione degli sbocchi professionali sia all'apertura degli elenchi dei professionisti dei beni culturali e al riconoscimento della nostra professione. Spero che questa edizione sia una nuova occasione per incontrare i soci dell'associazione e gli archeologi toscani in generale". Evento sabato 22 febbraio14 - 18 Palazzo dei Congressi, sala 4 “ARCHEOLOGIA: FORMAZIONE E PROFESSIONE” Organizzato dall’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI, con la collaborazione eil patrocinio di CONFPROFESSIONI Introduzione dei lavori e saluti istituzionali: Alessandro GarrisiPresidente Nazionale Associazione Nazionale Archeologi Gaetano Stella Presidente Nazionale Confprofessioni Giuseppe Clemente Presidente Regionale ANA Toscana TAVOLA ROTONDA ‘FORMAZIONE’ ore 14.00 |16.00 Giulia Torri Presidente Corso di Laurea Magistrale in Archeologia Università degli Studi di Firenze Letizia Gualandi Presidente Corso di Laurea Magistrale in Archeologia Università di Pisa Stefano Camporeale Presidente Corso di Laurea Magistrale in Archeologia Università degli Studi di Siena Federico Cantini Presidente Scuola di Specializzazione in Archeologia Università di Pisa TAVOLA ROTONDA ‘PROFESSIONE’ ore 16.00 |18.00 Giuliano Volpe Federazione Consulte Universitarie di Archeologia Università degli Studi di Bari Aldo Moro Giuseppina Manca Di Mores Coordinatore Comitato tecnico-scientifico Associazione Nazionale Archeologi Maria Letizia Sebastiani Direzione Generale Educazione e Ricerca - Mibact MiBACT Giovanna Barni Presidente CulTurMedia – Legacoop Nazionale Salvo Barrano Coordinatore Tavolo Patrimonio Culturale Confprofessioni ANA da sempre è sinonimo di partecipazione attiva, sia nell'impegno profuso per la tutela professionale, che nella sinergia partecipativa dei soci. Essa si esplicita, come ogni anno, nella partecipazione attiva al salone tourismA,presso lo stand animato da incontri ed iniziative che aprono l'Associazione verso l'esterno, in costante scambio osmotico con la realtà professionale dell'archeologia italiana. Attività presso Stand ANA: da venerdì 21 a domenica 23 febbraio i membri del direttivo regionale ANA Toscana saranno presenti per fornire le informazioni sull'Associazione, le attività in essere, le novità introdotte dell'entrata in vigore del D.M.244/2019 e gli elenchi professionali della legge110; oltre che per fornire informazioni e materiali su tutte le convenzioni e partnership dedicate ai nostri soci. Sarà possibile rinnovare l'iscrizione per l'anno in corso, e avere tutte le informazioni necessarie per una partecipazione attiva all'ANA. Inoltre, sarà disponibile il l materiale informativo della convenzione assicurativa dedicata ai i nostri soci con. Tagarelli Assicurazioni. Verranno fornite informazioni sui pacchetti assicurativi, con tariffe agevolate e condizioni dedicate ai nostri Associati e pensate per le necessità specifiche dei professionisti archeologi.