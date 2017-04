Tavarnuzze al castello - Palio dei rioni

"Tavarnuzze al castello" giunge alla sua 4° edizione e anche quest'anno la Pro Loco Tavarnuzze ripropone i due fine settimana tra Rievocazione e Palio dei Rioni. Il 10 e 11 giugno dalle ore 11,00 sulla Vallombrosina (colle ne pressi di Impruneta) potrete rivivere le battaglie tra esercito fiorentino e esercito di Montebuoni e visitare il villaggio sotto assedio tra didattiche di vario genere (preparazione dei cibi medievali, tecnica della tessitura di un arazzo, uso delle erbe mediche e magiche etc…) e scene di vita quotidiana. Per tutta la durata dell'evento potrete gustare le bontà della "Locanda de lo gigante bono" e dilettarvi nell'area giochi per grandi e per piccini. Attivo sin dall'apertura il servizio navetta, con partenza dal campo sportivo di Tavarnuzze e da Piazza Don Chellini. Il 18 giugno tocca invece ai quattro rioni (Leone, Pegaso, Drago e Grifone), che si sfideranno nel Palio che si terrà a partire dalle ore 9,00 in piazza Don Chellini. Dalle ore 12,00 pranzo in piazza con spettacolo di falconieri, a seguire nel pomeriggio sfilerà per le strade cittadine il "Corteo storico multiepoca". La manifestazione si chiuderà intorno alle 18,00 in piazza Don Chellini con lo spettacolo degli Sbandieratori Città di Firenze.