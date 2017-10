Tartufesta a Montaione

Tartufesta è la festa d'autunno che celebra i valori e i saperi di un territorio ricco di eccellenze e produzioni agricole tipiche: dal vino ai formaggi passando per i salumi, l'olio extravergine di oliva, lo zafferano, il miele e soprattutto il tartufo bianco che qui trova i lsuo ambiente naturale.

Insieme alle risorse storico-culturali e ambientali come la Gerusalemme di San Vivaldo, il Castello di Castelfalfi, l'Area Naturale Alta Valle del torrente Carfalo, i sapori e la tradizione enogastranomica sono fondativi dell'identità storica e economica di Montaione, e contribuiscono a farne una delle mete turistiche più ambite e frequentate della Toscana. Tartufesta 2016 vivrà due momenti importanti:

Domenica 23 ottobre con l'anteprima della manifestazione, nella quale, oltre alla presenza del tartufo e dei prodotti tipici, nel centro storico di Montaione, avrà luogo il "CookingARTShow"; il fine settimana del 29 e 30 ottobre, che vedrà la proposta di numerose sezioni espositive di enogastronomia e artigianato tipico, nonchè un vasto programma di esperienze di varia natura, che permetteranno ai turisti e ai visitatori non solo di conoscere e assaporare il tartufo, ma di vivere in modo unico il territorio di Montaione.

Programma

21 ottobre

9:00 - 21:00 TartuRE'

9:00 - 21:00 LA VIA DEI SAPORI

9:00 - 21:00 Cooking ARTShow

Un esculsiva di TartuFesta. Uno chef propone un piatto originale pensato e studiato per TartuFesta. Un artista interagisce, amplifica, scompone e ricompone le suggestioni del piatto per creare immagini o suoni che esaltano e completano la creazione.

9:00 - 21:00 APERITARTUFO

Aperitivo a base di tartufo.

28 ottobre

9:00 - 21:00 A CAVALLO NELLE AREE TARTUFIGENE

9:00 - 21:00 CACCIA AL TARTUFO

Caccia al tartufo, condotta da un esperto cacciatore direttamente nel bosco.

9:00 - 21:00 TartuVALLEY

29 ottobre

9:00 - 21:00 TartuVALLEY

9:00 - 21:00 A CAVALLO NELLE AREE TARTUFIGENE

9:00 - 21:00 TartuRE'

9:00 - 21:00 LA VIA DEI SAPORI

