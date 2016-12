Un grande tappeto di benvenuto color oro per i migranti

Una distesa di sessanta lenzuola termiche color oro per ricordare le ormai troppe stragi di migranti nel Mediterraneo. È l’installazione Welcome Mat di Antonio Turrisi, studente del biennio di Arti visive dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.

L'opera è stata realizzata per la rassegna d’arte START point, che in questa settima edizione riflette sul concetto di “popolo” ed è installata nel Chiostro di Levante della Biblioteca Umanistica (Piazza Brunelleschi, 4), detto anche chiostro dei morti perché conserva numerose lastre tombali come quella dell'umanista Benedetto Varchi.

Welcome Mat, zerbino, tappeto d’ingresso, è una distesa che diviene ricerca di calore umano, cui le proprietà tecniche delle thermal blanket rimandano. Una distesa che simula l’enorme quantità di vittime, decedute sulle nostre coste e nello stesso tempo delibera un libero ingresso, un benvenuto, privo di ogni etichettatura, mercificazione e discriminazione.

La tonalità oro non è solo un colore legato alle caratteristiche di questo oggetto sanitario, ma vuole anche generare un contrasto netto con quella parte di popolazione che ostenta ricchezza, potere e superficialità, troppo spesso indifferente ad un mare di morte. Ingresso libero fino all’8 gennaio tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 17.