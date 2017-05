Giro d'Italia, il percorso dell'11 tappa in Toscana

Il Giro d'Italia passa per la Toscana. Sarà interessato il comune di Bagno a Ripoli, il 17 maggio, infatti il territorio comunale ospiterà l’undicesima tappa del Giro.

TUTTI GLI EVENTI ORGANIZZATI

La gara partirà alle ore 12.35 da Ponte a Ema (Comune di Firenze)​ per arrivare a Bagno di Romagna.

Il percorso: via Ritortoli, piazza della Vittoria, via Matteotti, via Roma, via F.lli Orsi, via del Padule, via di Rosano fino al confine comunale, passaggio previsto ore 12.55. Le strade interessate saranno probabilemente chiuse alla circolazione circa 2 ore prima del passaggio della corsa fino a termine esigenze.

VIDEO DI PRESENTAZIONE DELLA TAPPA

Si attendono informazioni dalla prefettura. La Carovana invece sarà a Grassina dalle 11 circa alle 11.30 circa e occuperà piazza Umberto I e via Chiantigiana, nel tratto tra via San Michele a Tegolaia e via Ponte del Lepri, con relativo divieto di sosta su via Chiantigiana e divieto di sosta e di circolazione nell’area a parcometro di piazza Umberto I, dalle 9 al termine della manifestazione