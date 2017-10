Concerti tra swing e jazz all'auditorium Folco Portinari

Venerdì 20 ottobre alle ore 21,00 riprendono, dopo la pausa estiva dedicata all’OMEGA FESTIVAL, i concerti del venerdì organizzati da OMEGA, presso la bellissima sala dell’Auditorium Folco Portinari, della Fondazione Casa di Risparmio, Via Folco Portinari, 5 Firenze.



In previsione del concerto che terranno a Roma in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico della Pontificia Università Lateranense, l’orchestra OsmannGold, propone attraverso OMEGA, un programma incentrato sulla propria scommessa artistica, i “Grandi classici dello swing”, dedicato al sound di Glenn Miller, Duke Ellington e Louis Armstrong, ed incursioni nella musica classica e sacra, con raffinate rivisitazioni in chiave jazzistica.



L'orchestra OsmannGold è un ensemble di nove musicisti uniti nella vita e nei loro percorsi musicali. Professori d'orchestra, solisti classici, jazzisti e compositori che collaborano da anni su più fronti musicali legati dalla passione per la musica.

Costituitasi da poco in seno all’Associazione “Social Arts Factory”, gode già di un folto pubblico di appassionati e non solo.

Si è già esibita in prestigiosi contesti, quali il “Cretan Diet Festival” di Rethymno, lo “Steet Art Festival” di Heraklion, la rassegna “Prato Estate 2017”, la “Rassegna Musica in Rocca” a Carmignano e il “Concerto di Natale” per la cerimonia di accensione luminarie natalizie a Prato.



I loro componenti sono: Trombe Marco Nesi, Stefano Pratesi; Flicorno soprano Luciano Fiorello; Trombone Fausto Antonini; Clarinetto David Micheloni; Sassofono Andrea Coppini; Pianoforte Andrea Rinaldi; Contrabbasso Michele Staino; Batteria Marcello Nesi.

La direzione e gli arrangiamenti sono di: Andrea Coppini, Andrea Rinaldi, compositori, arrangiatori e solisti attivi in ambito jazzistico, oltre che classico e contemporaneo; Marco Nesi, Marcello Nesi, padre e figlio, rispettivamente solista di affermata carriera, e giovane promessa del panorama musicale fiorentino.

Fausto Antonini, Luciano Fiorello e Stefano Pratesi, collaborano dal oltre un decennio con OMEGA nell’ambito della musica classica con l’orchestra Nuova Europa.

David Micheloni, solista classico, è punto di riferimento di diverse formazioni musicali dell’area di Firenze Prato e Pistoia.

Michele Staino jazzista fiorentino affermato a livello europeo.



Biglietto intero € 15

Biglietto ridotto per soci OMEGA, under 25 e over 65, € 10



Biglietti acquistabili direttamente dal sito www.omegamusica.org, con paypal, carta di credito, bancomat, bonifico bancario, con Eventbrite, oppure direttamente alla biglietteria dell’auditorium il giorno del concerto a partire dalle ore 18.00.





Per info www.omegamusica.org

O.M.E.G.A

ORCHESTRA MUSICA EUROPEA E GRUPPI ASSOCIATI

Email: omega.musica@virgilio.it

Tel. 055 87 11 291. Cell. 338 25 66 236

