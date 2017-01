The Big Game, il Super Bowl all'Hard Rock Cafe

Domenica 5 febbraio 2017 a mezzanotte e mezzo il mega schermo cinematografico di Hard Rock Cafe Firenze diventa teatro della sfida sportiva più sentita e attesa in tutti gli Stati Uniti: The Big Game, capace di inchiodare davanti agli schermi circa 120 milioni di spettatori in patria ma che conta migliaia di appassionati di football americano anche oltre oceano. L’attesissima battaglia tra gli Atlanta Falcons e i New England Patriots che si disputerà all’NRG Stadium di Houston (Texas, USA) si prospetta come una nottata imperdibile anche per lo show di metà partita, con Lady Gaga protagonista. I Falcons di Matt Ryan - candidato numero uno al titolo di Mvp stagionale - approdano in finale per la seconda volta nella loro storia, dopo averlo perso nel 1999 contro Denver, ma dovranno fare i conti con i Patriots di Tom Brady.



Special Guest nonché esperti commentatori, i ragazzi del settore giovanile dei Guelfi, reduci dalla vittoria del secondo titolo nazionale di categoria in due anni. I campioni in erba arriveranno accompagnati anche da giocatori senior, tutti in tenuta di gara, come dovessero scendere realmente in campo, per un’atmosfera che si annuncia infuocata come la sfida spettacolo in programma all’NRG Stadium.



Società nata nel gennaio 2000 da un gruppo di amici e appassionati, in sedici anni i "Guelfi" ha collezionato due titoli nazionali su sei finali disputate (raggiungendo altre sei semifinali) e due titoli nazionali giovanili. La squadra sposa i principi dell’allenare positivo ed è contro la mentalità del “vincere a ogni costo”. Una filosofia, quindi, che non solo ha l’obiettivo di vincere ma anche e soprattutto usare l’esperienza sportiva per aiutare i ragazzi a “essere il meglio che possono essere” nella maggiore sicurezza possibile.



Gli appassionati di football, i fan di Hard Rock Cafe Firenze e dei Guelfi potranno vivere le atmosfere della lunga notte dedicata al grande spettacolo di sport americano anche con lo special menu da degustare durante la visione del match - per l’occasione offerto a 19.00 euro - e lo speciale 2 X 1 sulla birra in bottiglia Nastro Azzurro. Posto seduto garantito. Visione del match fino a notte fonda.

Info e prenotazioni: 055-277 841 oppure florence_sales2@hardrock.com.