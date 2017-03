SunriseBike Ride, la pedalata all'alba alla scoperta di Firenze

Sabato 22 aprile la giornata avrà inizio ancor prima dell’alba e si concluderà ben oltre il tramonto: il primo appuntamento è con la SunriseBike Ride, in collaborazione con Uisp Firenze, una biciclettata collettiva per le vie della città con partenza alle ore 6 dalle Cascine, alla scoperta di una Firenze diversa, silenziosa e senza traffico, per concludersi con una ricca colazione total bio.

Si tratta del primo appuntamento di un tour internazionale che toccherà varie tappe in Italia e in Europa e che l’anno scorso, alla sua prima edizione fiorentina, ha raccolto oltre 500 adesioni. Quest’anno si pedala anche per beneficenza: una quota delle iscrizioni sarà infatti donata alla Onlus CBM Italia, che si occupa delle forme di cecità curabile nell’infanzia nei Paesi in via di sviluppo.