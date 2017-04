Il Giardino di Boboli si racconta: la parola ai giardinieri

Secondo appuntamento informale per conoscere Boboli attraverso le parole del personale che cura il Giardino.

Il 4 maggio, presso il Teatro del Rondò di Bacco, si terrà il secondo incontro gratuito del ciclo "L’arte racconta il Passaggio".

Paolo Basetti racconterà curiosità e aneddoti insieme a un simpatico "dietro le quinte" estratto dalle cronache e memorie dell’antico parco storico, chiamato altrimenti a Firenze il "Giardino del Re".

Per gli incontri gratuiti non è prevista alcuna forma di prenotazione e l’ingresso sarà consentito fino a esaurimento dei posti disponibili in sala. Si ricorda che il terzo e ultimo incontro del breve ciclo è fissato per martedì 12 settembre.