"Still walking" al Museo del Novecento

Prosegue al Museo Novecento la rassegna cinematografica dedicata agli Inediti d'autore organizzata da Rive Gauche -ArteCinema e domenica 27 agosto alle ore 21. 00 nel Chiostro sarà proiettato il film “Still walking” ( Jap. 2009) di Hirokazu Kore-Eda, un appuntamento da non perdere nel programma dell'Estate Fiorentina 2017 con ingresso libero. Una giornata d’estate in un paese di mare: nella casa degli anziani genitori Yo-koyama si celebra, come ogni anno nello stesso giorno, una riunione di famiglia per ricordare il primogenito Jumpei, morto prematuramente per salvare un amico dall’annegamento. Non è una pratica inusuale per le famiglie giapponesi riunirsi ogni anno per commemorare un familiare scomparso. Ma Jumpei, agli occhi dei genitori, del fratello e della sorella più giovani e di tutti gli amici, era una persona speciale. E questo crea da un lato un profondo senso della mancanza e dell’assenza e dall’altro la consapevolezza, da parte di tutti, di non poter essere all’altezza dello scomparso. E questo genera sottili e nascosti dolori, rimpianti e scricchiolii e crepe nei rapporti all’interno della famiglia, simili a quelle ben visibili nella vecchia e malandata casa. Still walking è l’ennesino capolavoro intimista sui rapporti umani e famigliari di Hirokazu Kore-Eda, dopo il successo degli altri due film sempre sul tema della famiglia: After life e Nobody nows. Ancora una volta in questo film il regista di-mostra di essere, nel panorama del nuovo cinema giapponese, il vero erede del realismo di Yasujirō Ozu, da molti considerato il più grande dei registi giapponesi e contemporaneamente di saper mettere a profitto la lezione di due correnti da lui amate: il neo-realismo italiano e la nouvelle vague francese. https://rivegauche-filmecritica.com/