Stefano Bellani al Gasometro di San Frediano

Mercoledì 4 ottobre ultima serata di STAND UP FIRENZE EF017 alle ore 21 presso Salone San Frediano all interno dell' ex gasometro via Anconella 3 (zona San Frediano) "saremo al chiuso e quindi pioggia o freddo ci faranno un bel baffo". Avremo con noi Stefano Bellani in "Quattro meno al genitore" di Bellani e Marco Vicari. E' previsto su prenotazione open Mic.