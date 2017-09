Camera musicale fiorentina, concerto "Non ci sono più le Quattro Stagioni di una volta"

La nostra stagione concertistica 2017 chiude in bellezza con l'ultima serata intitolata "Non ci sono più le Quattro Stagioni di una volta”.

Paola Saponara al flauto, Marco Del Cittadino all'oboe, Massimiliano Ghirbelli al clarinetto, Paolo Faggi al corno, Marco Zanobetti al fagotto e Daniela Novaretto al pianoforte per un concerto dedicato al grande compositore e violinista Antonio Vivaldi.

Da non perdere quindi questo ultimo appuntamento. Venerdì 29 settembre,alle ore 21.00 alla Chiesa dei Fratelli in Via della Vigna Vecchia 17, Firenze.