Stagione concertistica della Camera musicale fiorentina

La stagione concertistica 2017 prosegue venerdì 5 maggio con "La canzone fiorentina, tra romanza e lied" Marina Fratarcangeli e Carlo Morini canto, Massimiliano Ghiribelli clarinetto, Leandro Carino violoncello, Laura Innocenti pianoforte, Gruppo Polifonico Vocale "Interludium".

La serata è un omaggio alla musica della tradizione folkloristica fiorentina, che viene riletta e reinterpretata in chiave classica. Verranno proposti in una veste inedita brani come "Mattinata fiorentina", "Firenze sogna", "Il valzer della povera gente" e "La porti un bacione a Firenze", canzoni che evocano e raccontano la storia di Firenze, rendendola viva e presente nella memoria di fiorentini e non.

Il concerto si svolge presso la Chiesa dei Fratelli in Via della Vigna Vecchia 17, Firenze. Ore 21.00