Staffetta Bartali, il via da piazza Duomo

Sabato 13 maggio da Piazza Duomo a Firenze al Museo Bartali a Ponte a Ema si svolgerà la Staffetta Bartali, manifestazione che celebra Gino Bartali come uomo e ciclista.

L'evento nasce per ricordare l'impegno di Bartali che durante la seconda guerra mondiale salvò molti ebrei dai campi di sterminio. Gino Bartali rischiò la vita per salvare quella dei perseguitati dai campi di concentramento. Usando la sua bicicletta per nascondere documenti falsi, il campione salvò ottocento persone. Bartali, che per allenarsi era noto coprire grandi distanze, trasportava documenti falsi nel manubrio e nella sella della sua bicicletta e poi li consegnava alle famiglie dei perseguitati tra Firenze e Assisi. Israele ha riconosciuto il suo impegno nominandolo "Giusto tra le Nazioni". La nomina è un riconoscimento per i non-ebrei che hanno rischiato la vita per salvare quella anche di un solo ebreo durante le persecuzioni naziste.

La manifestazione è organizzata dal G.S. Ciclisti Grassina in collaborazione con UISP Firenze, Comune di Firenze, Quartiere 3 e con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

Ritrovo

ore 14.30 - P.zza del Duomo - Firenze

Partenza

ore 15.30

Percorso

Da Piazza Duomo, P.zza San Marco, P.zza Santissima Annunziata, Via Farini Sinagoga, P.zza Beccaria, Lungarno Colombo, Lungarno La Zecca, Ponte da Verrazzano, P.zza Gavinana, P.zza Elia dalla Costa, Via di Ripoli, Via Chiantigiana, Ponte a Ema Museo Bartali.

Programma

Prima della partenza, il Cardinal Betori e/o il Sindaco Nardella, consegneranno in modo simbolico la parte di una canna di bicicletta al capostaffetta. Arrivati in Via Farini il Rabbino della Sinagoga darà al capostaffetta una pergamena rievocativa della documentazione che Bartali usava inserire nel telaio della propria bicicletta. Al termine della pedalata la pergamena verrà consegnata al museo Bartali di Ponte a Ema.

Per informazioni

UISP COMITATO DI FIRENZE - CICLISMO

Tel. 055.6583522

E-mail: ciclismo@uispfirenze.it