Decathlon Novoli, una giornata gratuita dedicata al fitness

Anche nel 2017 Decathlon propone gli sportdays, giornate interamente dedicate allo sport. Lo scopo Quello di condividere, con il maggior numero di persone, la passione per lo sport.

Gli sportdays sono eventi gratuiti ed esclusivi per possessori della carta Decathlon. Si svolgono nei punti vendita Decathlon e sono un occasione unica per condividere la passione per lo sport e per scoprire nuove discipline.

Le attività proposte consistono in veri e propri momenti di pratica sportiva e sono adatti a tutta la famiglia.

Il 19 febbraio si svolgeranno i fitdays, una giornata interamente dedicata al fitness.

La manifestazione sportiva si terrà anche nel locale di Decathlon Firenze Novoli, che ha deciso di proporre una varietà di discipline sportive che si svolgeranno in negozio con la preziosa collaborazione di club sportivi quali Action, scuola internazionale di danza e arte; Best gloves Firenze e Zero uno wellness e beuty.

Collegandosi al sito Decathlon oppure cercando l’evento sulla pagina Facebook di Decathlon Firenze Novoli, è possibile accedere al link per l’iscrizione.