Sport, le Final Eight di Coppa Italia si disputano a Firenze

Ancora grande basket a Firenze. Sarà il Mandela Forum a ospitare le Final Eight di Coppa Italia dal 15 al 18 febbraio 2018. L’annuncio ufficiale è stato dato a Bologna dal ministro per lo Sport Luca Lotti nel corso della presentazione della Lega Basket alla presenza, tra gli altri, dell’assessore allo Sport Andrea Vannucci, del presidente della Lega Basket Egidio Bianchi e del presidente Fip Gianni Petrucci.

“Ancora una volta Firenze sarà la casa del grande basket e il Mandela Forum il palcoscenico più bello per i grandi eventi sportivi – ha dichiarato l’assessore allo Sport Andrea Vannucci - Quattro giorni di gare con le otto squadre finaliste del girone di andata che si daranno battaglia nell’impianto di Campo di Marte.

"Una bellissima occasione per animare di sport e vitalità il palazzetto a 100 anni della nascita di un grandissimo uomo come Nelson Mandela, di cui porta il nome. Ringrazio il presidente Bianchi e in particolare il ministro Lotti per la scelta di Firenze, che contribuirà a far crescere il movimento cestistico e le realtà di alto livello nella nostra città”.

Firenze succede così a Rimini, che ha ospitato l'edizione 2017, vinta dall'Olimpia Milano: quattro giorni di partite, protagoniste le prime otto squadre al termine del girone di andata della Serie A.