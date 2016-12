FrancoStein, lo spettacolo con Ceccherini e Paci all'Obihall

Frankostein è la creatura. È stata richiamata in vita dal bis bis bis nipote del celebre scienziato Frankestein non tanto per un bisogno di calore, ma per lasciargli in eredità la montagna di debiti che lo stava seppellendo. La nostra creatura contemporanea è dunque costretta a cambiare nome in Frankostein per nascondersi dai creditori. Attratto irresistibilmente dalla morte più che dalla vita a cui è stato richiamato, Frankostein ha come unico scopo quello di ridar vita alle cose morte… dopo un burattino di legno, un pupazzone fatto di pezzi di corpo, in rilettura comica come solo Alessandro Paci e Massimo Ceccherini sanno fare. Frankostein da resuscitare dal ridere.

