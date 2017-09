Streghe e leggende sulla riva dell’Arno, gli spettacoli per la Rificolona

Torna il 7 settembre, come consuetudine, la Festa della Rificolona alla Canottieri Comunali Firenze, con spettacoli e gite in barca sull’Arno.

“Streghe e leggende sulla riva dell’Arno” è il titolo dello spettacolo messo in scena dalla Compagnia del Cestello, con attori in costume che in tre scene all’aperto reciteranno i testi che si rifanno alla tradizione fiorentina e alle leggende di streghe che hanno vivacizzato la festa lungo i secoli di storia. Al termine del percorso recitato ci sarà il tradizionale imbarco sulle barche Dragon Boat per una suggestiva sfilata sull’acqua con le rificolone accese.



La serata prevede tre spettacoli: alle ore 20.30, alle 21.30 e alle 22.30.