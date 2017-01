Speakeasy party. Al Capone night

I suoi locali aumentavano. Le donne lo desideravano. Le case da gioco avevano un introito netto di 25/30.000 dollari. Il popolo lo osannava. Scorreva whisky, soldi, sesso. Il suo ammontare in diciotto mesi superava i 500.000 dollari. Per essere più chiari, il guadagno annuale superava di gran lunga quello del municipio. Era il Re di Chicago. Era il Re Sole. Era Al Capone. L'accesso alla stanza segreta sarà consentito solo a chi conoscerà "la parola d'ordine". E' inoltre richiesto il dress code anni '20/'30. Per info e prenotazioni chiamare al 328 9748301 o scrivere a info@vanillaclub.it