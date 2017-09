A Spazio Reale si balla per solidarietà: “Tutti insieme per Ale”

Sabato 24 settembre alle ore 21:00 Spazio Reale ospita l’evento in memoria di Alessio Freschi: “Tutti insieme per Ale”. La serata è organizzata dalla compagna Manuela e dagli insegnanti di ballo Isaia e Sissi. Dopo il successo della precedente edizione tenutasi sempre nel Centro Congressuale di Campi Bisenzio nel 2016, anche quest’anno tutti gli amici e gli amanti del ballo sono stati chiamati a raccolta. Una serata il cui ricavato sarà devoluto all’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) di Firenze. Ingresso 10,00€.

L’invito è rivolto a chi condivide quella che era la passione di Alessio Freschi per il ballo e a chi intende sostenere con la propria presenza e un piccolo contributo la lotta all’importante impegno dell’AIL sul territorio. Sarà una serata interamente dedicata al ballo, con esibizioni di ben 14 scuole della Toscana e un momento finale in cui i diversi maestri saranno tutti insieme sul palco.

“Tutti insieme per Ale” è un momento di comunione e di condivisione in nome di questa grande passione e di quei grandi valori che possono muovere così tanti cuori in una serata sola: l’affetto per Alessio e un gesto di amore per Ail Firenze. A seguire tutti i partecipanti che vorranno trattenersi, potranno liberamente ballare sulle note della salsa, con le musiche di Isaia El Profeta e di Franceskino dj.

Ecco alcune delle scuole di danza che parteciperanno all’evento: Art'in Te, Barrio Latino, Caribe Swing, Damas y Caballero's, Devil's Rock, Diversion Latina, La Diablo, Maniac, Max Ballet, Oficina della Salsa, Ritmoteque, Royal Caribe, Sikelia Dancers e SomosSalseros.

“L’anno scorso, il 25 settembre a Spazio Reale - ci dice Manuela, compagna di Alessio - abbiamo chiamato sul palco tutti gli amici del mondo del ballo, tutte le persone che conoscevano Alessio e volevano in qualche modo rendergli onore con le loro esibizioni. È stato un evento unico, a tratti commovente! Il ricavato, ben 3.500 euro è stato interamente devoluto ad AIL Firenze che ha finanziato la ristrutturazione di una stanza in casa Ail, predisponendola per l’accoglienza del malato nella fase pre e post trapianto del midollo osseo. Tutt’oggi in quella stanza è affissa una targa in ricordo dell’evento “Tutti insieme per Ale”. L’apertura del teatro al pubblico sarà alle 20.45. Inizio spettacolo previsto per le 21.15. Costo del biglietto: 10 euro. Segui tutti gli aggiornamenti della Fondazione Spazio Reale su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Dr. Michele Pasotti, Segreteria Comunicazione Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, 055 8991336 - e-mail: segreteriacomunicazione@spazioreale.it

Gallery