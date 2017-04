Fatman Scoop allo Space Club

VENERDì 7 APRILE SPECIAL INTERNATIONAL GUEST: FATMAN SCOOP ✖ ◆◇ SINFUL™ ✖ ════════════════════════════════════ DRESSCODE : HIP HOP ═══════════════════ • WE ARE BACK • Dopo una "lunga" ma non vana attesa, torna allo Space un marchio che negli anni aveva visto protagonista la musica black ed ha ospitato grandi nomi da Pitbull a Fat Joe, da Xbit a T Pain. Torna per illuminare il venerdì sera di firenze per il terzo anno di fila il gruppo che aveva garantito il venerdì hip hop a firenze negli ultimi anni col marchio THE ROOF (moma' - Villetta) Una serata unica TOTALMENTE dedicata all'hip hop al reggaeton e tutto il meglio della black music. Chi ci segue sa già di che parlo, per tutti gli altri, è l'occasione per vivere il venerdì in modo completamente nuovo, in un ambiente nuovissimo bello e curato, ricco di musica, danza, colori, spattecolo, animazione ma sopratutto SORRISI!!! ════════════════════════════════════ < THE ROOF MUSIC SELECTION > la nostra musica varierà dal... ✓ R'n'B ✓ HIP HOP ✓ REGGAETON ✓ LATINO ✓ ELECTRO LATIN ✓ DEMBOW ✓ AFRO BEAT ✓ BALLI DI GRUPPO ✓ BLACK REVIVAL ♫ MUSIC SELECTION BY ♫ ►▻ DJ YOMEGAS ►▻ DJ ENZO ►▻ DJ CAMBO ◕‿◕ SPECIAL ANIMATION BY ◕‿◕ ►▻ TY CRUZ & FOOLS ANIMATION In lista entro le 00,30 - 10€ donna con drink - 13€ uomo con drink Prenotazione tavoli a partire da 200€ con bottiglia inclusa (contattateci per preventivi più dettagliati) Per prenotazioni: 329.3627079 (Lunedì - Domenica 11.00 - 23.00) 055.664541 (Lunedì - Venerdì 11.00 - 19.00)