Spaccailsilenzio in concerto al Teatro del Sale

Sabato 13 Maggio SPACCA IL SILENZIO! presenta il vinile "Due Canzoni" live sul palco del Pratello R'Esiste in Piazza San Rocco Un ritorno alle origini per gli SPACCA IL SILENZIO! che dopo anni di live ininterrotti sono pronti a rilanciare con l'uscita di nuovi inediti racchiusi nel vinile 45 giri "Due Canzoni". ◆ Le origini - https://www.youtube.com/watch?v=BxMUrlPlylY Spacca il Silenzio! è una combo che da anni infaticabilmente gira lontano dal mercato tra Italia e Europa, fra circoli culturali, palchi di club e rassegne. Il progetto, nato dai fratelli Luigi Grella e Feliciano Grella, punta su un pop rock mediterraneo con influenze jazz e una forte impostazione cantautorale che sfocia nei loro live in vere e proprie performance da buskers. ◆ Artisti di strada - https://www.youtube.com/watch?v=D6Sv0E5Dznw Dal 2010 a oggi hanno calcato centinaia di palchi, posizionandosi come una delle realtà musicali underground italiane più conosciute e richieste. È del 2014 il loro fortunato singolo "ARTISTI DI STRADA", preceduto da due album e un EP (tra il 2007 e il 2013). Tra le loro tante prestigiose collaborazioni vantano uno speciale featuring con Lucio Dalla al clarinetto nel brano "Da Questo Muro". ►WEB: www.spaccailsilenzio.it ►FANPAGE: https://goo.gl/YiVPxB