"Sono una donna laceroconfusa" al Teatro Lumière

Teatro Lumière è lieto di presentare il suo prossimo appuntamento sabato 4 febbraio ore 20:45 e domenica 5 febbraio ore 16:45 con Grazia Scuccimarra in "SONO UNA DONNA LACEROCONFUSA" Giunti al giro di boa di un percorso di teatro comico lungo trentotto anni, sembra logico avvertire il bisogno di fermarsi e di fare i conti. In fondo, in modo satirico e pungente, diretto ed ironico, gli spettacoli della Scuccimarra hanno sempre trattato degli avvenimenti che via via hanno segnato la nostra società: quasi un teatro-cronaca, ma con l'intento di curiosare - divertendosi a coglierne i paradossi - tra le piaghe più nascoste del pubblico e del privato. Di qui l'esigenza di guardare, con gli occhi di oggi, alla lunga strada già fatta per darsi torto o ragione e per verificare con quale e quanto anticipo, di volta in volta, lei abbia segnalato i fenomeni di costume e le variazioni nei rapporti sociali, sentimentali, professionali, politica. Con la comicità ed il sarcasmo che le sono tipici, la Scuccimarra ha toccato nei suoi spettacoli tanti temi che ci assillano, partendo però sempre da sé stessa, prendendosi in giro, offrendosi come bersaglio della propria ironia, fissando attraverso la sua immagine quella della gente del suo tempo. Ed allora divertiamoci insieme a vedere a che punto siamo, vediamo chi eravamo e chi siamo oggi, vediamo se quello che la Scuccimarra diceva, indietro negli anni, con arguzia, rabbia e ardore, è ancora valido o se è stato superato dagli eventi: una allegra ed irriverente gimcana tra passato e presente, tra satira e tenerezza, tra ricordi ed attualità. musiche: Grazia Scuccimarra, arrangiamenti: Pino Cangialosi, luci: Flavio Bruno. Grazia Scuccimarra è autrice di ventisei spettacoli: Successo (1979), Tutto è cultura…anch'io (1980), Maschia (1981), Gioiamia (1982), Noi, le ragazze degli anni sessanta (1982),…e io scrivo a Pertini (1984), Verdinvidia (1985), A noi due signora (1986), Tuttoesaurito (1987), Su e giù per le rotte sca(to)le (1988), Graziaditutto (1989), Una ragione c'è sempre (1990), Fuorimisura (1991), Però ci amiamo (1994), Figurati adesso (1995), Ho perso il filo (1997), Superenaletto ( 1999), Manca Molto (2000), Caro amico John (2002), Sono una donna lacero confusa (2003), Occhebello macchebravi (2005), Facce di bronzo (2007), Ma no, ma su, ma dai, ma non ci posso credere! (2008), Zittotu (2008), Belladentro (2010), Chiedo i danni (2013). Biglietti interi 15 euro e ridotti 13 (riduzioni soci Coop, NoiAssociazione, under 18, over 65); Per info e prenotazioni prenotazioni@teatrolumiere.it oppure telefonare al botteghino dalle 17:00 alle 19:00 il lunedì, mercoledì e venerdì. Direzione Teatro Paola Tanda