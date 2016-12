Commedia al Teatro del Borgo: "Sono solo barzellette"

L'Associazione Culturale in Fabula e il Teatro del Borgo sono lieti di presentare la compagnia "Il Buffone" in ​"SONO SOLO BARZELLETTE", commedia brillante e comica a episodi. "C'erano una volta una chanteuse, un poeta, una inserviente, due "amiche", un prete, un marito, quattro amici un po' particolari, un fratello e ancora due operatori telefonici e un cliente e ancora…" Tanti personaggi, altrettante storie e cinque versatili attori a parodiare i tempi che furono che però, come spesso accade, risultano essere molto attuali. Storie del passato e di oggi, inganni, sotterfugi, rivoluzioni, avanguardie... In 100 anni cosa è veramente cambiato? Sembrava fosse ieri e invece… Con Natale Calabrò, Simone Massini, Marco Monelli, Giusy Signoretta e Valentina Troilo. Regia di Angelo Castaldo. Prenotazione consigliata! Info e prenotazioni: info@teatrodelborgo.it; prenotazioni@teatrodelborgo.it; tel. 328 6020079; 346 0217898