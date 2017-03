"Solo sei bottiglie" al Teatro Lumière

Ecco il nostro prossimo appuntamento: "SOLO SEI BOTTIGLIE", di ArsAnte, compagnia stabile del Teatro Lumière, in scena il prossimo venerdì 31 marzo, sabato 1° aprile (ore 20:45) ed infine domenica 2 aprile (ore 16:45). "Quattro amici che gravitano nell'appartamento di Daniele, un brillante manager in carriera, che divide la casa con Loris, uno scatenato creatore di videogiochi e anche un po' mattacchione. Ogni tanto, irrompe in casa anche Mauro, il fratello di Daniele e di professione attore alla ricerca del successo, che però fatica ad arrivare. Unica donna della compagnia è Cristina, in effetti da qualche tempo la ragazza di Daniele , che però rivela pure qualche momento di debolezza.... Insomma, gelosie ed equivoci animano la scena, mentre il tempo a sua volta viene scandito da sei bottiglie, da stappare nelle grandi occasioni; o meglio, in momenti particolarmente significativi: le bottiglie pari corrispondono ai problemi, quelle dispari alle loro soluzioni." Prezzo: 12 euro; Per info e prenotazioni prenotazioni@teatrolumiere.it oppure telefonare al botteghino dalle 17:00 alle 19:00 il lunedì, mercoledì e venerdì. Direzione Teatro Paola Tanda Contatti evento: https://www.facebook.com/events/1164821306963834/?fref=ts