"Sobre el tango" al Fua

Si inaugura il 5 Aprile alle 18,30 la nuova mostra fotografica "Sobre el Tango" di Antonio Desantis al Ganzo di via de' Macci 85r, il laboratorio didattico di Apicius, International School of Hospitality di FUA - Florence University of the Arts, durante l'AperiART. Un percorso a passo di tango su tecnica, ritualità dei gesti, e i tanti dettagli che fanno di questo ballo uno dei più affascinanti e apprezzati nel mondo sono esposti in una collezione di scatti allestita in un ordine cronologico che segue la storia personale dell'artista nel suo rapporto con la danza. Desantis, in arte Nio Des, di origine salentina, nella sua vita si è occupato di decorazioni d'interni, di informatica, di impiantistica telefonica, ma ha sempre mantenuto l'hobby della fotografia, che lentamente è diventata la sua attività principale. Appresi i segreti del mestiere da Aurelio Patella, maestro dei reportage, Gino Cianci, che gli insegna a riprendere il paesaggio e Massimo Carletti, fotografo degli eventi fiorentini, per gli spettacoli e i balletti, inizia a specializzarsi nella danza. Una sua grande passione, infatti, è il tango argentino. Desantis è un ballerino appassionato, ed è proprio quando la macchina fotografica entra in gioco che si sente completo, mettendo insieme le due esperienze, fondendole, fino ad autodefinirsi "tango reporter". Ed è diventato il fotografo più richiesto durante le competizioni tanghere più prestigiose, sia in Italia che all'estero, come per il Firenze Tango Festival, il Festival de Las Estrellas, a Siena, il Tango Safari ad Arezzo e il SaintVincenTango, del quale è stato fotografo ufficiale, tutti eventi a cui hanno partecipano ballerini di tango conosciuti a livello mondiale, come Pablo Veron, Mariana Montes & Sebastian Arce, Lucilla Cionci & Joe Corbata. Ha esposto in Italia con molte personali dedicate al tango, ma si dedica spesso anche all'arte del racconto attraverso la fotografia, con reportage su temi diversi dal ballo. Tra gli ultimi grandi lavori, la mostra Il ricordo della memoria, un viaggio sulle antiche sepolture, patrocinato dalla provincia di Arezzo e varie istituzioni e associazioni culturali aretine. Le opere in mostra sono state selezionate dagli studenti del corso di Gallery and Exhibition Curating della FUA Florence University of the Arts.

Info: Sobre el Tango Artista: ANTONIO DESANTIS Location: Ganzo, Via dei Macci 85/r, 50122 Firenze. Tel.055-241076, email info@ganzoflorence.com Periodo: 5 APRILE - 2 MAGGIO Inaugurazione: Mercoledì 5 APRILE alle 18,30, in occasione di AperiART al Ganzo Ingresso libero con consumazione obbligatoria 5 € (drink + buffet)