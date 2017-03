Dal 7 al 12 marzo, al teatro Rifredi, andrà in scena "Le smanie per la villeggiatura" con Romina Carrisi Power.

Per l'attrice, regista e scrittrice si tratta di un debutto teatrale; è la protagonista della nuova produzione della Compagnia degli Onesti, in scena con il primo capitolo della trilogia di Carlo Goldoni: "Le Smanie per la Villeggiatura".

Riadattato dall' attore e regista livornese, Emanuele Barresi, lo spettacolo affronta temi moderni risultando attuale.



Le smanie sono quelle in cui cade Giacinta, quando apprende che il padre Filippo, oltre a ospitare in villeggiatura Leonardo, innamorato di lei, ha sbadatamente invitato un altro spasimante di Giacinta, Guglielmo.

L’autore prende di mira l’impossibilità di rinunciare alle vacanze, soprattutto in un momento di crisi. Per questo i preparativi febbrili per la partenza, sono anche quelli per una fuga dalla realtà, soprattutto economica. Non mancheranno, nel corso della commedia, situazioni e battute molto esilaranti.

