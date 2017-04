Slesh's Back in town al Namaste beer point

Sentivamo proprio la mancanza dello SLESH nelle notti fiorentine, quindi abbiamo deciso di riportarlo almeno per una serata visto che poi ci abbandonerà di nuovo per tutta l'estate!!! Ai controlli: Dj Slesh More dj soon.... DJ SLESH: Nasce a Firenze nel 1983 e all'età di 9 anni, grazie a suo padre, si avvicina al djing e alla club culture. Affascinato dallo scratch e dalla night-life, da inizio alla sua carriera artistica diventando uno dei dj più giovani e promettenti della scena hip hop e drum & bass fiorentina. Il suo sound attuale è ben radicato sulla Old School House e UK Garage ma senza perdere d'occhio l'evoluzione del clubbing. I suoi dj-set hanno una carica travolgente sia per la selezione musicale sia per il suo contagioso atteggiamento da "animale da consolle" che ribalta anche il dance floor piu' restio. Ticket 5 Euro Namaste Beer point via dei pandolfini 36r