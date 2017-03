Il coro "Sing we will" in concerto al teatro del Borgo

Il coro "Sing we will" è di scena al Teatro del Borgo con un concerto dal vivo da non perdere. Verrà presentata una selezione dei più amati brani pop e rock inglesi dai Beatles ad oggi. Tra ritmi e melodie coinvolgenti, una serata all'insegna della gioia del cantare e della felicità che viene dalla buona musica. Alla chitarra folk il maestro Domenico Pellegrini

Prenotazione obbligatoria, via mail all'indirizzo prenotazioni@teatrodelborgo.it o con un sms al 338 3533674.