"La signorina gialla" al Teatro del Borgo

Uno spettacolo per bambini che affronta il tema della diversità e della paura. Come per magia il palco del Teatro del Borgo si trasformerà in una foresta incantata dove conosceremo la storia del piccolo Tombolo, un gufetto diverso da tutti gli altri per via della sua paura... del buio! Tombolo non riesce ad essere quello che la Natura vorrebbe che fosse, cioè un uccello notturno; ma allora... come farà a vivere? Riusciranno il babbo e la mamma a renderlo un gufo indipendente? Come vincerà le sue paure? Di e con Camilla Bonacchi. Spettacolo adatto ai bambini dai 3 ai 7 anni. Prenotazione gradita. E al termine... verrà offerta la merenda a tutti i bambini!! Prenota via mail a prenotazioni@teatrodelborgo.it o con un sms ai numeri 338 3533674 e 320 0371496