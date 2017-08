"Signoria in Festa", due giorni alla corte di Lorenzo il Magnifico tra storia e fantasia

Signoria in Festa torna a Firenze al Giardino del Lippi per catapultarvi direttamente nell'epoca di Lorenzo il Magnifico coinvolgendo e meravigliando il pubblico con spettacoli ed esibizioni straordinarie con un'edizione ancora più ricca.

Storia e Fantasia si uniranno in un evento che vedrà il meglio della Rievocazione Storica intrecciarsi alle vicende del Fantastico dell'immaginario medievale, coinvolgendo ancora di più il pubblico in una affascinante e magico scenario.

Evoluzioni di drappi e ritmi coinvolgenti di tamburi e chiarine degli Sbandieratori e Musici della Signoria di Firenze, immergetevi nella vita militare quattrocentesca insieme alla Compagnia delle Sartie e ai Falchi di Bosco, imparate a cacciare con i rapaci dei Falconieri della Rocca o rivivete l'epopea del tiro con l'arco come novelli Robin Hood con gli Arcieri della Concordia.

O ancora scoprite la laboriosità della Firenze del XV secolo nel Manufactorum dedicato ad arti e mestieri, attraverso le attività e i laboratori adatti anche ai piú piccoli o visitando lo Scriptorium per conoscere autori e disegnatori di storie e saghe epiche dal sapore passato.

Non mancherà il divertimento insieme alle buffonate di Bricco e Bracco, alla musica trascinante dei Baghet Baniatica, allo spettacolo di burattini della Compagnia del Drago, seguendo le strampalate indagini sul delitto inscenato dalla Compagnia Acqua in Bocca o infine decretando il costume più affascinante o inquietante nella inedita gara cosplay a tema medievale e fantasy presentato da YouCosplay.

Infine potrete "rilassar le membra e deliziare il palato" nell'Osteria di Gianasse dove poter gustare piatti e bevande o partecipando alla cena medievale con delitto su prenotazione.

E quando cala la notte, l'atmosfera si tingerá di soprannaturale coi riti arcaici della Soffitta delle Streghe e si riscalderá con lo spettacolo di fuoco e di leggende dei Piromanti della Signoria.

SABATO 2 SETTEMBRE

Spettacoli dalle 16 - Chiusura ore 24

ore 11:00 – Apertura accampamento militare e attività artigianali – Dimostrazioni e visite per scoprire la vita alla fine del XVsecolo

ore 11:00-19:00 – Campo di tiro – Prove per tutti di tiro con l'arco – Arcieri della Concordia – 09 Fred

ore 16:00-18:00 - Torneo di scherma medievale “Sans Pareille” - Piazza d'armi – Compagnia delle Sartie e Falchi di Bosco

ore 16:00 – Musiche e ballate a Corte – Piazza della Festa – Baghet Baniatica Ensemble

ore 16:30 – Giullarate e Giocoleria - Piazza della Festa – Bricco e Bracco

ore 17:00 – Nel nome di Fiorenza – Piazza della Festa - Sbandieratori e Musici della Nobile Contrada Fiorenza - Fermo

ore 17:30 – Burattini in scena – Foresta dei Bardi – Compagnia del Drago

ore 18:00 - Signoria in Musica, Concerto di Colonne Sonore – Foresta dei Bardi – Ludovica Fortunato

ore 18:30 - Grazia, Forza e Destrezza alla Corte del Magnifico - Piazza della Festa – Sbandieratori e Musici della Signoria,Dame del Giglio, Legio Sine Nomine

ore 19:30 - Fuoco alle polveri! - Piazza d'armi – Marco Franchi e i suoi cannoni

ore 20:30 - Cena con Delitto - Piazza della Festa - Compagnia Acquainbocca (su prenotazione al 3466030988 – 19 euro)

ore 21:00 – In campo per Costanza – Foresta dei Bardi – Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano - Teggiano

ore 21:30 - Musiche e ballate a Corte – Corte dei Medici – Baghet Baniatica

ore 22:00 - Giullarate e Giocoleria – Foresta dei Bardi – Bricco e Bracco

ore 23:30 – Le Cronache del Fuoco – Piazza della festa – Piromanti della Signoria e Bricco e Bracco

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Spettacoli dalle 15 - Chiusura ore 23

ore 11:00 – Apertura accampamento militare e attività artigianali – Dimostrazioni e visite per scoprire la vita alla fine del XVsecolo

ore 11:00-19:00 – Campo di tiro – Prove per tutti di tiro con l'arco – Arcieri della Concordia – 09 Fred

ore 15:30 – Gran Corteo in onore del Magnifico

ore 16:00 - Apertura Gara Cosplay con spettacolo degli Alfieri del Westeros - Sbandieratori e Musici a tema Game of Thrones

ore 16:30 - Signoria in Musica, Concerto di Colonne Sonore – Foresta dei Bardi – Ludovica Fortunato

ore 16:30 - Gara Cosplay Medieval Fantasy – Foresta dei Bardi – YouCosplay

ore 17:00 - Musiche e ballate a Corte – Corte dei Medici – Baghet Baniatica

ore 17:30 – Burattini in scena – Foresta dei Bardi – Compagnia del Drago

ore 18:00 - Scuole di Sbandieratori e Musici - Piazza della Festa – Sbandieratori e Musici della Signoria, Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano – Teggiano e Sbandieratori e Musici della Nobile Contrada Fiorenza - Fermo

ore 18:50 circa - Premiazione Gara Cosplay e Sans Pareille - Piazza della Festa

ore 19:30 – Fuoco alle polveri! - Piazza d'armi – Marco Franchi e i suoi cannoni

ore 20:30 – Chi ha ammazzato il menestrello? - Piazza della Festa - Compagnia Acquainbocca

ore 23:30 – Le Cronache del Fuoco – Piazza della festa – Piromanti della Signoria