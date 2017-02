Showkezze al Teatro Lumière

Per la regia di Claudio Greg Gregori, arrivano al Teatro Lumière Lallo Circosta e Riccardo Graziosi in Showkezze. Sabato 11 febbraio ore 20:45 e domenica 12 ore 16:45, ecco che due artisti, Lallo e Riccardo il primo proveniente dal patinato mondo della tv e l'altro dal teatro vecchio stampo decidono di mettere su uno spettacolo comico ShowKezze. Una carrellata di scenette come si chiamavano una volta un susseguirsi di sketch con divertenti chiavi di lettura su grandi personaggi del passato Leopardi, Manzoni, sketch di denuncia sulla sanità, strampalate interviste tutto scorre come da copione ma c'è un piccolo intoppo: i due attori in realtà si detestano, e mal sopportano le loro differenze artistiche entrambi credono di avere in mano la chiave del successo. Cosi tra uno sketch e l'altro tra ipocrisie, falsità e simpatiche cattiverie le prove vanno avanti fino a quando Lallo non riceve la notizia che è stato preso in uno show del venerdì sera e decide di abbandonare lo spettacolo all'insaputa di Riccardo. Queste cose nel mondo dello spettacolo accadono ma la macchina non si può fermare, "the show must go on", ShowKezze deve debuttare. Prezzo: € 15, ridotti 13 (riduzioni soci Coop, NoiAssociazione, under 18, over 65); Per info e prenotazioni prenotazioni@teatrolumiere.it oppure telefonare al botteghino dalle 17:00 alle 19:00 il lunedì, mercoledì e venerdì. Direzione Teatro Paola Tanda Contatti dell'evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1630878883874557/ Twitter: https://www.boxol.it/it/advertise/showkezze/180765 Sito web: http://www.teatrolumiere.it/