Shorthand weekend (sistema cima)

L'Accademia Aliprandi - Rodriguez di Firenze (Ente morale riconosciuto con D.M. 3/8/1992) impegnata nella diffusione delle tecniche di multimedialità della scrittura e della comunicazione, organizza un long weekend di alfabetizzazione stenografica (sistema Cima) dal 5 al 7 ottobre 2017. 20 ore complessivamente rivolte all'apprendimento del sistema stenografico Cima, definito di "semplicità francescana", utile ancor oggi per la ripresa veloce di appunti e per fissare su carta notazioni personali. Se ne potranno avvantaggiare studenti e professionisti e anche appassionati cultori che vorranno rinverdire una "vecchia" conoscenza della scuola italiana (la stenografia non è più insegnata in alcun istituto scolastico da circa vent'anni). Nell'era di internet e smartphone un sapore vintage per confrontarsi con l'amata celere scrittura, dove i segni abbreviati racchiudono interi significati che potranno essere, appunto, scritti in codice e poi decrittati dai loro autori. Un metodo che tra gli adolescenti era quello preferito per annotare i primi amori e nasconderli ai genitori. "Perché la magia d'un segno stenografico - spiega il docente, stenografo di professione e già campione mondiale di ripresa del parlato - non conosce rivali rispetto ai convulsi whatsapp. Sarà un modo per imparare a scrivere noi stessi confrontandoci con la sensualità razionale dei segni. Perché la stenografia ritorni a essere scienza, arte e magia della scrittura.