Cocktail a colpi di musica, all'Hard rock cafe si sceglie il miglior "Barocker"

Quinta edizione consecutiva per la sfida tra i migliori bartender degli Hard Rock Cafe di tutto il mondo. La battaglia all’ultimo cocktail della BARocker Competition arriva a Firenze, prima tappa italiana, giovedì 14 settembre, dalle 18.00, per proclamare il "Miglior Bartender" del Cafe di Via Brunelleschi. I bartender di Hard Rock Cafe Firenze si armeranno di spirito competitivo per esibirsi in una serie di performance e acrobazie che metteranno alla prova la loro conoscenza, velocità, stile, precisione e spettacolarità dietro al bancone.

Daniele Bettini, Davide Piantedosi, Guido Nannucci e Oscar Colizzi sono i quattro bartender (tra i dodici in totale) di Hard Rock Cafe Firenze che si sfideranno in due prove dietro il bancone dell’Hard Rock Bar, tra stirrer e mixing glass. Un’apposita giuria d’eccezione composta da esperti dell’industria del beverage, come Francesco Cambi di Martini & Rossi (Gruppo Bacardi Martini), Flavio Masala, trade marketing field manager nel centro Italia per Campari e Niccolò Torrini di Hard Rock Cafe Firenze - valuterà gli sfidanti e sceglierà il vincitore dell’attesissima sfida. Flair, Showmanship, Speed of Service e conoscenza del brand Hard Rock sono solo alcuni degli elementi sui quali verranno giudicati all'interno di una serata ricca di entusiasmo e creatività. Presenta la performance Tommaso Dettori di Hard Rock Cafe Firenze.

A dare ritmo e energia al flair dei barman fiorentini ci sarà un dj set di musica dance, rock & pop firmato Dj Mark Renton, al secolo il fiorentino Clemente Bougleux.

Dei 23 Cafe europei, solo sei bartender - ossia quelli con i punteggi più alti - saranno selezionati per partecipare alla finale BARocker continentale. La formula del sei ritorna anche a livello mondiale. Alla finalissima Global BARocker Championship, prevista nel gennaio 2018 a Orlando in Florida, accederanno infatti i migliori 6 bartender di tutto il mondo. I vincitori nazionali porteranno a casa una spilletta BARocker 3-D d’argento e pacco regalo, che comprende attrezzatura esclusiva da barman griffata Hard Rock prima del viaggio premio alle finali mondiali. Al termine della finale, il Global BARocker Champion si aggiudicherà una spilletta 3-D gold cocktail glass champion 2018 con un trofeo di metallo, abbigliamento BARocker, e un viaggio premio per due persone in uno dei resort Hard Rock all-inclusive. In aggiunta, il cocktail del Global BARocker Champion sarà aggiunto temporaneamente al menu Hard Rock.

Per info e prenotazioni: Florence_sales2@hardrock.com oppure 055 277841