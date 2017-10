Il migliore piatto del mondo? La finale degli chef a Firenze

La World Gourmet Society ha indetto un concorso per decretare il migliore piatto del mondo. Tanti i cuochi in sfida, molti sono italiani di cui alcuni toscani. La finale della gara si terrà al Grand Hotel Cavour la sera di lunedì 23 ottobre.

QUI potete trovare i video dove gli chef hanno mostrato la realizzazione del loro piatto.

La World Gourmet Society è un rinomato club che riunisce professionisti e amanti del cibo gourmet. Fondata nel 2011 da Matthias Baur e guidata da un forte codice etico, la società è un vero e proprio punto di ritrovo e di scambio per gli amanti del cibo, non solo chef ma anche scrittori, manager e proprietari di ristoranti. Scopo primario dell’associazione è la ricerca continua dei trend in voga nel settore gourmet e dei posti più caratteristici di ogni città, alla scoperta di territori in costante movimento e luoghi inesplorati ricchi di innovazione e tradizione, oltre che la valorizzazione di nuove idee culinarie e la promozione dei giovani talenti del settore.