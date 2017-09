La settimana dello Shiatsu: incontro sui vaccini

All'interno della manifestazione *La Settimana dello Shiatsu*, La Federazione Italiana Shiatsu FISieo organizza, con la partecipazione di Slow Medicine e SIPNEI (Società Italiana di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia), un incontro per discutere di come l'ambiente condiziona fortemente l'aspetto della salute dell'individuo. Per l'occasione si introdurrà il discorso a partire da un tema attuale e delicato, i vaccini in relazione ai differenti stili di vita. Si tratta di un dialogo aperto, dove non si discuterà 'tutto a favore' o 'tutto contro' i vaccini, ma l'obiettivo è informare e avviare una riflessione collettiva contestualizzando la questione a partire da studi scientifici comprovati secondo la visione della Rete sostenibilità e Salute. La partecipazione è gratuita e nel seguente volantino trovate tutte le informazioni per prendere parte all'incontro.



Organizzatore e coordinatore

Niccolò Romagnoli