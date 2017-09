Musica, buon cibo e spettacoli: a Firenze torna la Settimana Lucana

In piazza Bartali, presso la Galleria delle Carrozze, al Teatro della Compagnia ed al Fiorino sull'Arno dal 9 al 16 settembre la seconda edizione della Settimana Lucana. Firenze incontra la Basilicata in una rassegna di musica, cinema, teatro, enogastronomia, laboratori e incontri.

Entrata ufficialmente per il secondo anno consecutivo nel palinsesto dell'Estate Fiorentina.

Due culture a confronto tra tradizione e innovazione: la Basilicata di ieri e quella di oggi, da terra di emigranti a modello d’integrazione dei nuovi flussi migratori. Dall’altro Firenze, già capitale d’Italia e poi prima città italiana capitale europea della cultura nel 1986. Due realtà in viaggio verso una nuova dimensione unite dal senso di appartenenza alle proprie origini attraverso modelli di sviluppo a passo coi tempi. Un evento internazionale che lega una regione dall’animo tradizionale, ma dallo spirito Europeo, la Basilicata, con Firenze finestra sul mondo, prospettando a questa terra e alla sua gente un volto nuovo slegato dagli stereotipi del folklore, mantenendo intatta la propria autenticità.

Un confronto tra musica, teatro, arte ed enogastronomia ma anche su temi culturali d’ attualità quali la viabilità delle regioni, il fenomeno dell’emigrazione, quello dell’immigrazione i problemi ambientali e i progressi del settore turistico.

Promossa ed organizzata dall'Associazione culturale lucana Firenze che dal 1971 opera ed agisce sul territorio toscano, con l’intento di mantenere vivo il legame con la terra d'origine, la “Settimana Lucana” è un evento realizzato con il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Basilicata, Comune di Firenze e Città Metropolitana.

Il programma della Settimana Lucana

Sabato 9 settembre

17.00-24.00: Piazza Bartali: Mostra mercato e street food

17.00- 20.00 Piazza Bartali: Workshop “ORTI IN CASSETTA” a cura di Elia Renzi - Laboratorio di “AUTOCOSTRUZIONE” a cura di Gianmaria Penna (iscrizione obbligatoria) e Spazio espositivo di “FATTORE ORTO”

18.30-20.00 Piazza Bartali: Animazione e Intrattenimento per bambini

19.00 Piazza Bartali: COMPLESSO BANDISTICO DELL’ ASSOCIAZIONE MUSICALE FIORENTINA

20.00 Piazza Bartali: Saluto del Presidente dell’Associazione Lucana Firenze, Avv. Luigi D’Angelo

Saluti Istituzionali con il sindaco di Firenze, Dario Nardella e il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri intervistati Da Mario Tenerani e Sante Emilio Chiorazzo

20.30 Piazza Bartali: MARCO SCIARRA (freestyle)

21.30-23.30 Piazza Bartali: RENANERA in concerto

Conduce RODOLFO BANCHELLI

Domenica 10 settembre

12.00-24.00: Piazza Bartali: Mostra mercato e street food

17.00- 20.00 Piazza Bartali: Workshop “ORTI IN CASSETTA” a cura di Elia Renzi - Laboratorio di “AUTOCOSTRUZIONE” a cura di Gianmaria Penna (iscrizione obbligatoria) e Spazio espositivo di “FATTORE ORTO”

18.30-20.00 Piazza Bartali: Animazione e Intrattenimento per bambini

19.00-20.00 Piazza Bartali Presentazione “I PIZZINI DELLA LEGALITÀ ANTIRACKET ED ANTIUSURA” con la partecipazione della prof.ssa Eleonora Montani, Docente di Criminologia all’Università Bocconi di Milano, Sabino Altobello, Sindaco di Lavello, Ferruccio Patti attuale Presidente SOS Impresa Milano, Lorenzo Sanua, figlio dell’ex presidente, Pietro Sanua, ucciso nel 1995 Milano e Don Andrea BIgalli referente regionale LIBERA Toscana

21.00-22.00 Piazza Bartali: Esibizione RAY BEPI BIG BAND

22.00-23.00 Piazza Bartali: UKULELE REVOLVER EUROPEAN TOUR con Giò Didonna e Danilo Vignola

Lunedì 11 settembre

18.00-19.00 Sala Luca Giordano c/o Palazzo Medici Riccardi: Tavola Rotonda “Ambiente, Vivibilità e Infrastrutture” con Nicola Benedetto, Ass. infrastrutture e mobilità Regione Basilicata, Vincenzo Ceccarelli, Ass. infrastrutture e mobilità Regione Toscana, Stefano Giorgetti, Ass. alla viabilità e infrastrutture Comune di Firenze

19.00 -20.00 Galleria delle Carrozze: Vernissage Mostra “LUCI SUONI e COLORI DALLA BASILICATA”

21.00-23.00 Teatro della Compagnia: Proiezione film LE TERRE ROSSE di Giovanni Brancale

21.00-23.30 Lungarno Pecori Giraldi: Enogastronomia e Live Music con MEDITERRANEAN QUARTET con ENZO MILEO

Martedì 12 settembre

16.00-19.00 Lungarno Pecori Giraldi; Workshop “PASTA FATTA IN CASA” a cura di Mariateresa Nino (iscrizione obbligatoria)

21.00-23.30 Lungarno Pecori Giraldi: Enogastronomia e Live Music in collaborazione con AREZZO WAVE. LIVE MUSIC con I 2 ELEMENTI (AREZZO WAVE BASILICATA) e FRANK DD & FRIENDS (AREZZO WAVE TOSCANA)

Mercoledì 13 settembre

18.00-19.00 Lungarno Pecori Giraldi “Fiorino sull’Arno”: “LA BASILICATA CHE PUÒ MIGLIORARE”, proiezione video e dibattito a cura di Giusi Cavallo e Michele Finizio del quotidiano on line “Basilicata24.it”

19.30-20.30 Lungarno Pecori Giraldi “Fiorino sull’Arno”: Premiazione Eccellenze Lucane a Firenze

21.30-23.30 Lungarno Pecori Giraldi “Fiorino sull’Arno”: Enogastronomia e Live Music con MICHELE LORETO & FUNKISS

Giovedì 14 settembre

20.30-21.30 Lungarno Pecori Giraldi “Fiorino sull’Arno”: Enogastronomia e Teatro “MA LA BASILICATA ESISTE?” con Nicoletta Loisi & Andrea Vagnoli

22.00-23.00 Lungarno Pecori Giraldi “Fiorino sull’Arno”: CANTI BALLATE E IPOCONDRIE D’AMORE CON CANIO LOGUERCIO e ALESSANDRO D’ALESSANDRO (premio Tenco 2017)

Venerdì 15 settembre

18.30-19.30 Galleria della Carrozze: Presentazione “APPUNTI DI VIAGGIO, L'ARCHIVIO DI UN EMIGRANTE LUCANO”

21.00-23.30 Lungarno Pecori Giraldi “Fiorino sull’Arno”: Enogastronomia e Live Music con BASILISKY ROOTS

Sabato 16 settembre

20.00-20.30 Lungarno Pecori Giraldi “Fiorino sull’Arno”: Saluti istituzionali con i presidenti dei consigli regionali Eugenio Giani (Toscana) Francesco Mollica (Basilicata) Mauro Laus (Piemonte)

22.00-23.30 Lungarno Pecori Giraldi “Fiorino sull’Arno”: Enogastronomia e Live Music con FRESCHI E LAZZI SPILLI