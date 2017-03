Settimana francese a Scandicci. Ecco tutti gli eventi

Il programma completo di "Bienvenue la France", la settimana francese organizzata dall'Institut Francais di Firenze.

Da venerdì 17 a domenica 19 marzo in via Pascoli (fermata tramvia Resistenza) il Mercatino regionale Francese, con lo stand espositivo a cura degli studenti delle scuole Fermi, Rodari e Spinelli sui temi dell'intercultura.

Dal 17 marzo al 18 aprile al Ginger Zone di piazza Togliatti la mostra Rar “Risate Anti Razziste, sul razzismo vogliamo riderci su... per riflettere e combatterlo” Coordinato da Cospe in collaborazione con la Scuola internazionale di Comics. L’inaugurazione della mostra venerdì 17 marzo alle 18 alla presenza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cooperazione Internazionale Diye Ndiaye insieme ad un referente Cospe.

Dal 18 al 25 marzo a La Biblioteca di Scandicci (via Roma 38/a) "La Francia fuori della Francia”, rassegna di libri e audiovisivi dedicati alla Francia e ai paesi di lingua francese.

Nella mattina di martedì 21 marzo alla scuola Spinelli (via Neruda), le classi delle sezioni A e C della scuola media Spinelli si esibiscono in uno spettacolo di canzoni francesi. Al termine dello spettacolo sarà offerta una merenda francese.

Martedì 21 marzo alle 17,30 al cinema Cabiria (piazza Piave, 2) la proiezione del film Rengaine (2012) di Rachid Djaidani (sottotitoli in italiano). Ingresso libero fino ad esaurimento posti. In apertura il saluto dell'assessora alla Pubblica Istruzione e Cooperazione Internazionale Diye Ndiaye.

Mercoledì 22 marzo 2017 alle 10 al cinema Cabiria (piazza Piave, 2), la proiezione del film Fatima (2016) di Philippe Faucon (sottotitoli in italiano). Ingresso gratuito riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Giovedì 23 marzo 2017 alle 9,30 al cinema Cabiria (piazza Piave, 2) la proiezione del film Adama (2016) di Simon Rouby (sottotitoli in italiano), con introduzione del regista Simon Rouby

Ingresso gratuito riservato alle scuole primarie e secondarie di 1° grado.

Giovedì 23 marzo menù francese a pranzo nei servizi di ristorazione delle scuole di Scandicci, a cura di CIRfood.

Giovedì 23 marzo alle 20 al Bistrot del mondo Osteria da Bobo all’Acciaiolo (via Pantin), cena francese su invito.

Venerdì 24 marzo dalle 10 all’Auditorium Rogers in piazza della Resistenza, dopo il saluto del Sindaco Sandro Fallani e della Console francese Isabelle Mallez, Talent sulla dichiarazione dei diritti umani dei cittadini e cittadine (1789) realizzato dalla classe 4°F dell'Isistl Russell Newton (testo di riferimento "Femme, reveille-toi! Di Olympe de Gouges). A seguire "Les sens des mots", dibattito con la capo redattrice del blog francese Bondy Blog Nassira El Moaddem; modera Raffaele Palumbo. Durante l’incontro il collegamento Skype con Giulia Bandi, giornalista freelance. L’evento è a cura dell’assessorato alla Pubblica Istruzione Comune di Scandicci ed è riservato alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Scandicci.

Sabato 25 marzo alle 10 alla Fabbrica dei Saperi in piazza Matteotti 31 l’evento speciale della Libera Università "Francia – Italia": blogger a confronto, dibattito fra Nassira El Moaddem e Flore Murard Yovanovitch, scrittrice e giornalista freelance; modera Piero Meucci, direttore di Stamp Toscana.