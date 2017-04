Florence cocktails week. Ecco tutti gli eventi

Torna a Firenze da lunedì 1 a domenica 7 maggio la seconda edizione di Florence Cocktail Week.

Un’intera settimana dedicata alla miscelazione “made in Florence” ideata e organizzata da Paola Mencarelli e Lorenzo Nigro. 16 bartender di caffè storici, bar di lussuosi alberghi e locali di tendenza fiorentini daranno libero sfogo nei rispettivi locali alla propria creatività, con un Signature Cocktail ciascuno e una Cocktail List studiata ad hoc per l’intera settimana ad un prezzo speciale.

Sulla scia del successo della prima edizione, il capoluogo toscano si conferma così anche per l’anno 2017 capitale della miscelazione internazionale. Un appuntamento non solo notturno e incentrato sui cocktail bar, ma con un ricco calendario di eventi, degustazioni, masterclass, seminari ed incontri, affidati a esperti del settore italiani e internazionali, con l’obiettivo di creare consapevolezza, valorizzare la figura del bartender e far conoscere la materia.

A siglare l’edizione 2017 il consueto Contest finale, che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 6 maggio al Mercato Centrale di Firenze, con una gara a ritmo di shaker fra i 16 partecipanti che presenteranno il loro Signature Cocktail di fronte a un pubblico di appassionati.

A eleggere il cocktail vincitore di FCW 2017 una giuria d’eccezione con nomi di spicco del mondo della miscelazione contemporanea come i bartender Alessandro Procoli e Mattia Pastori, e con la partecipazione straordinaria dell’attore Neri Marcorè. Molte le novità di quest’anno. In primis la presenza di importanti bartender internazionali che porteranno la propria conoscenza a servizio di appassionati ed esperti per workshop ed incontri ideati appositamente per l’evento, come Hidetsugu Ueno del Bar High Five di Tokyo (eccezionalmente presente anche in giuria per il Contest) e Marian Beke del The Gibson di Londra.

Oltre al contest dedicato ai bartender professionisti, sabato 6 maggio verrà dedicato uno spazio ai giovani talenti selezionati nel panorama della miscelazione fiorentina.

Ecco i 16 Cocktail Bar che parteciperanno alla kermesse

Atrium Bar – Four Seasons Hotel

Bitter Bar

Ditta Artigianale Oltrarno

Gilli 1733

Gurdulù

Harry’s Bar

La Ménagère

Le Pool Bar – Villa Cora

MAD – Souls & Spirits

O’ Cafè – Golden View Open Bar

Rasputin

Tabarin

The Fusion Bar – Gallery Hotel Art

Vicktoria Lounge Bar

Winter Garden Bar – The St. Regis

Calendario degli Eventi

EVENTI PRINCIPALI

LUNEDI’ 1 MAGGIO

Sabatini Gin presenta:

Caffè Concerto Paszkowski, Piazza della Repubblica 35r, Firenze

ore 14:00

“Best Sabatini in Toscana” - Selezione del miglior Cocktail Sabatini per l'Estate 2017

ore 15:30

“Il Martini con Sabatini”

Masterclass con Alessandro Palazzi e Gabriele Manfredi - Interpretazioni Londinesi del

Cocktail Martini

Evento gratuito su prenotazione, max 40 persone.

Per info e prenotazioni:

tel. 339 6110126

info@sabatinigin.com

MARTEDI’ 2 MAGGIO

World Class presenta:

Locale, Via delle Seggiole 12, Firenze

ore 14:30 – 17:30

“Future Drinking by Marian Beke”

Masterclass con Marian Beke, The Gibson, London

Evento gratuito su prenotazione, max 30 persone.

dalle ore 20:00

World Class Night con Marian Beke

Per info e prenotazioni:

localeinfo@yahoo.com

MERCOLEDI’ 3 MAGGIO

Compagnia dei Caraibi presenta:

The Fusion Bar – Gallery Hotel Art, Vicolo dell’Oro 3, Firenze

ore 14:30 – 16:00

“Plantation Rum”

Masterclass con Matthieu Gouze - Maison Ferrand

Evento gratuito su prenotazione, max 30 persone.

Per iscrizioni QUI

dalle ore 21:00

Plantation Pineapple Night

Serata a base di ananas, musica, tropical love e… cocktail!

Per informazioni telefono 0125 791104 (3) marketing@compagniadeicaraibi.com

Ferrari presenta

Tabarin, Via de’ Vecchietti 6, Firenze

ore 21:00

”Perlé al Tabarin”

Cena con degustazione di vini dell’azienda Ferrari

Evento a pagamento su prenotazione, costo: 65 euro.

Per info e prenotazioni:

tel. 338 6783003

fabiobarbieri@hotmail.it

GIOVEDI’ 4 MAGGIO

Distilleria Nardini 1799 presenta:

MAD Souls&Spirits, Borgo San Frediano 36r, Firenze

ore 17:00 - 19:00

”Graspology”

Masterclass con il Dott. Antonio Guarda Nardini, Samuele Ambrosi, Mauro Uva

Evento gratuito su prenotazione, max 30 persone.

dalle ore 19:00

Guest Night con Samuele Ambrosi

Per info e prenotazioni:

madsoulsandspirits@gmail.com

VENERDI’ 5 MAGGIO

Pernod Ricard presenta:

Four Seasons Hotel, Borgo Pinti 99, Firenze

ore 15:00 – 17:00

“Hard Shake, Ice Carving... Japanese Bar Technics and Philosophy”

Masterclass con Hidetsugu Ueno, Bar High Five, Tokyo

Evento gratuito su prenotazione.

ore 19:30 – 22:30

Guest Night con Hidetsugu Ueno

Per info e prenotazioni:

tel. 055 2626470

atriumbar@fourseasons.com

SABATO 6 MAGGIO

Martini&Rossi presenta:

Mercato Centrale Firenze (primo piano), Piazza del Mercato Centrale 4, Firenze

ore 12:00 – 14:00

“Nemo profeta in patria, due amici si raccontano”

Masterclass con il Sig. Mauro Lotti e Daniele Pons Brand Ambassador di Bacardi Martini

Evento privato su invito

DOMENICA 7 MAGGIO

La Ménagère, Via de’ Ginori 8, Firenze

ore 16:30 – 18:30

“La Punta, Expendio de Agave”

Masterclass con Cristian Bugiada

Evento gratuito su prenotazione, max 80 persone.

Spirits&Colori presenta:

dalle ore 19:00

“Forgotten Cocktails”

Serata con musica dal vivo e tapas. Evento gratuito per le persone registrate alla masterclass.

Cocktail Night a pagamento con Cocktail List Spirtits&Colori ideata da Luca Manni.

Per info e prenotazioni:

tel. 055 0750600

fcw@lamenagere.it

ALTRI EVENTI

LUNEDI’ 1 MAGGIO

Desinare@Riccardo Barthel, Via dei Serragli 234r, Firenze

ore 18:00 – 22:00

"Extraordinary Cocktailerie”

10 Extraordinary Cocktails ideati da Federico Bocciardi abbinati a 10 Extraordinary Records

dalla collezione di dischi in vinile - suonati dal vivo - di Alessandro Benedetti. Collezione in

mostra negli spazi di Bottega Riccardo Barthel.

Evento a pagamento, costo: 10 euro.

ore 18:00 – 22:00

Cocktail Lab a cura di Federico Bocciardi

Ore 18:00 – 19:00 Lab1: “Aperitivo a casa”

Ore 21:00 – 22:00 Lab2: “After Dinner a casa”

Evento a pagamento su prenotazione, costo: 40 euro.

Per info e prenotazioni:

tel. 055 221118

info@desinare.it

MERCOLEDI’ 3 MAGGIO

Caffè Concerto Paszkowski, Piazza della Repubblica 35r, Firenze

ore 15:00 – 17:00

"Storie di cocktail e liquori dimenticati di Firenze e dintorni"

Seminario a cura di Shaker Club condotto da Luca Picchi

Evento gratuito su prenotazione, max 30 persone.

Per info e prenotazioni:

shakerclubtoscana@gmail.com

Locale, Via delle Seggiole 12, Firenze

ore 19:00

Presentazione di “The Florentine Cocktail”, un cocktail originale creato da Matteo Di Ienno per The Florentine, la rivista in lingua inglese a Firenze.

Evento privato su invito.

Essenziale, Piazza di Cestello 3r, Firenze

Gurdulù, Via delle Caldaie 14r, Firenze

MAD Souls & Spirits, Borgo S. Frediano 36r, Firenze

Rasputin, Somewhere in Florence

dalle ore 19:00

“4 steps x 4 stops”

Walk around food & cocktail tour basato sull’esperienza itinerante di cibo e cockatil, nato da un’idea di Simone Cipriani.

Evento a pagamento su prenotazione, costo: 50 euro.

Per info e prenotazioni:

tel. 055 2476956

info@essenziale.it

GIOVEDI’ 4 MAGGIO

Ditta Artigianale Oltrarno, Via dello Sprone 3/5r, Firenze

ore 16:00 – 18:00

“Sula via del caffè: storia ed evoluzione”

ore 16:00-17:00 Workshop1: “Conoscere il caffè dal frutto alla tazzina” con Francesco

Masciullo campione italiano baristi caffetteria 2017

ore 17.00 -18:00 Workshop2: “Il caffè nella miscelazione” con Alberto Ferraro

Evento gratuito su prenotazione, max 15 persone.

Per info e prenotazioni:

tel. 334 3324285

info@dittaartigianale.it

Four Seasons Hotel, Borgo Pinti 99, Firenze

ore 18:00 – 21:00

“Angolo del Sigaro” a cura del Club Amici del Toscano. Degustazione di Sigaro TOSCANO®

con Stefano Fanticelli, Presidente del Club Maledetto Toscano.

Degustazione gratuita.

Per info:

tel. 055 2626470

atriumbar@fourseasons.com

Essenziale, Piazza di Cestello 3r, Firenze

Gurdulù, Via delle Caldaie 14r, Firenze

MAD Souls & Spirits, Borgo S. Frediano 36r, Firenze

Rasputin, Somewhere in Florence

dalle ore 19:00

“4 steps x 4 stops”

Walk around food & cocktail tour basato sull’esperienza itinerante di cibo e cockatil, nato da

un’idea di Simone Cipriani.

Evento a pagamento su prenotazione, costo: 50 euro.

Per info e prenotazioni:

tel. 055 2476956

info@essenziale.it

SABATO 6 MAGGIO

Mercato Centrale Firenze (primo piano), Piazza del Mercato Centrale 4 , Firenze

ore 16:00-19:00

Contest finale tra i bartender dei cocktail bar partecipanti organizzato in collaborazione con il Mercato Centrale Firenze. In giuria i bartender Alessandro Procoli e Mattia Pastori ed il Maestro giapponese Hidetsugu Ueno, con la partecipazione straordinaria dell’attore Neri Marcoré. Sarà eletto il Cocktail FCW 2017 nelle categorie “Professionisti” e “Giovane Talento”.

DOMENICA 7 MAGGIO

Podere Castellare Eco Resort in Tuscany, Via Case Sparse, Loc. Castellare, Pelago (Firenze)

ore 13:00

“GinExperience Peter in Florence”

Pranzo in agriturismo con menu a base di piatti ideati con i botanici del gin.

ore 12:00 e ore 15:00 visita alla distillazione del Gin Peter in Florence.

Evento a pagamento su prenotazione, costo: 30 euro.

Per info e prenotazioni:

tel. 055 8326082

info@poderecastellare.it