Il settembre di RSA Giotto: appuntamenti aperti a tutti

L’arrivo dell’autunno è un’occasione da festeggiare: per questo, lo staff di RSA Giotto organizza, a partire da domenica 17 settembre, ben quattro appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza dove il buon cibo e la compagnia saranno protagonisti. Il primo appuntamento sarà la “Festa di fine estate”, che avrà luogo proprio domenica 17 alle ore 15:30, e che vedrà una rievocazione canora con il Coro degli Alpini di Borgo San Lorenzo, più una golosa merenda-cena a base di polenta e Vin Brulè, con cui dare il bentornato alla stagione fresca. Martedì 19, alle ore 15, presso la Residenza, appartenente al Gruppo La Villa, si terrà invece un giocoso laboratorio di cucina, aperto ai parenti e volontari, dove si preparerà la tipica Schiacciata con l'uva, piatto della tradizione la cui ricetta è sicuramente un tesoro da custodire. Domenica 24 settembre, alle ore 9,30 appuntamento presso la chiesa del S.S. Crocifisso: dopo la messa, sul sagrato della Parrocchia, si terrà un ottimo pranzo con animazione, per una festa che vedrà uniti ospiti, staff della RSA, amici, parenti e cittadini fino al pomeriggio. Venerdì 29, infine, alle ore 15, la Festa dell'Uva sarà protagonista della giornata, chiudendo con dolcezza il mese di settembre: ma non solo; questa festa, infatti, rappresenta l’occasione speciale per festeggiare tutti i compleanni del mese, con musica e balli. RSA Giotto, situata nel cuore del Mugello, da sempre fa del coinvolgimento di tutta la cittadinanza, dei parenti e degli amici di chi vive in Struttura, un veicolo attraverso cui creare vicinanza e coesione verso una realtà, come quella della senilità, che merita di avere spazio e valore nella vita quotidiana di tutta la comunità.