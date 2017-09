Settembre d'eventi all’Antico Spedale del Bigallo

Dal 5 settembre ogni settimana sarà possibile immergersi nella campagna fiorentina dell’Antico Spedale del Bigallo, sulle colline di Bagno a Ripoli, dove potrai apprezzare la nostra cucina, godere della vista su Firenze e della brezza estiva che rinfresca le nostre serate. Martedì e Giovedì ed eccezionalmente Domenica 17, dalle 19.30 con musica live.



Un giardino scenografico da cui godere di una delle viste più belle al mondo: la collina di Fiesole, la cupola del Duomo, il Campanile di Giotto e Palazzo Vecchio si distendono davanti ai vostri occhi togliendovi il respiro.



Scoprite il piacere di una sera a lume di candela, una cena nel giardino medievale con l’imponente e magica veduta della Cupola del Duomo. La nostra chef vi condurrà sulla strada del gusto facendovi conoscere nuove stuzzicanti creazioni culinarie, frutto della sapiente arte di abbinare creatività e tradizione. Prima o dopo cena, l'Antico Spedale del Bigallo diventa luogo di ritrovata convivialità, punto di ritrovo di Fiorentini e non: accoglienza, storia, atmosfera e un'ampia selezione di cocktails, preparati dal nostro barman e serviti nel suggestivo giardino medievale.



I programmi di settembre:

Saranno due le iniziative di intrattenimento previste per le serate all’Antico Bigallo: Bigallo Jazz (a cura di Veronica Fascione) e Etnogallo (a cura di Annalisa Prota con laboratori prenotabili all’indirizzo firenzepizzica@gmail.com).



LE DATE



Bigallo Jazz

Martedì 5/9 | Lego Duo

Martedì 12/9 | Muziki

Martedì 19/09 | Speakeasy



Etnogallo

Giovedì 7/09 | La Rificolona

Giovedì 14/09 | Vincanto

Giovedì 21/09 | Yorka Rios e la sua Band



€ 15 a persona prima bevuta inclusa

Per info e prenotazioni: Tel. 055 631538

eventi@anticospedalebigallo.it