Serata rock al Titty Twister Club

Serata Rock Venerdi' 22 Settembre al Titty Twister:!



PROGRAMMA :



Dalle ore 22 ca :



Revolution 0 (Rock)

Stolen Apple (Rock, indie, alternative)

Tanks And Tears (Post-punk // Neo-Wave)





INGRESSO LIBERO con Tessera Acsi

A seguire,Dj set fino al sorgere del sole ed oltre!

La tessera Acsi e' valida fino a Settembre 2018 e puo' essere fatta in loco al costo di Euro 5,avendo con se' un documento di identita' valido.

Powered By : Titty twister club & Wild Weekdays

Ingresso Riservato ai Soci con Tessera ACSI 2017/ 2018



Documento Necessario per accedere alla serata!!

Costo tessera ACSI (da pagare al locale):- richiesta online (compilata correttamente) su: http://entro.in/tittytwister : € 4,00- richiesta presso la segreteria del club : € 5,00

Ingresso Riservato ai soci Acsi