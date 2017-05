Serata "Boca a Bica" al Blanco Beach Bar

Questo Giovedì torna BOCA A BOCA la serata del giovedì per stranieri e fiorentini dedicata a chi vuole godersi appieno la vita! A girare i dischi in questa serata ci sarà un duo d'eccezione: Nic Messeri Emiliano Chellini che proporranno la migliore musica Hip Hop, reggaeton, Latin pop, Commerciale A disposizione un servizio navetta gratuito ogni 30 minuti da Ponte alle Grazie dalle 23 alle 1.30 e per il ritorno dalle 2,30 alle 4. Per info e prenotazioni navetta chiamare il numero: 334 2202954 INGRESSO: DONNA Omaggio fino alle 24,30, 10€ con 1 drink fino alle 1.00 13€ con 1 drink dopo le 1.00 UOMO Omaggio fino alle 24.00 10€ con 2 drink fino alle 24.30 10€ con 1 drink fino alle 1.00 13€ con 1 drink dopo le 1.00 info e prenotazioni: 055664541 - 3293627079