Tenax, la serata "Febbre a 90"

Febbre a 90 è una festa dedicata alla musica, allo stile e alle icone che hanno segnato gli anni '90. Dal 2013 il party anni 90 numero uno in Italia è in tour: fa tappa a Firenze al Tenax.

Musiche di: Articolo 31, Spice Girls, 883, Gigi Dag, Alexia, Scatman, Prezioso, Backstreet Boys, Eiffel 65, Lunapop, Corona, Ricky Martin, Blink 182, Aqua, Britney Spears, 5Ive, Willy Il Principe Di Bel Air e altri.

Per tutti Caramelle 90’s in omaggio per tutti all’ingresso, maschere 90’s in regalo al corner foto, T-Shirt ufficiale di Febbre a 90 in regalo (fino ad esaurimento scorte.