"Senza" - monologo teatrale al Magma

Sabato 25 Febbraio 2017 ore 21.00 presso il MAGMA, Via G.Boccaccio 38M/rosso, Firenze SENZA Testo e regia: Laura Cioni, Chiara Guarducci Con Laura Cioni SENZA è un monologo brillante-drammatico intorno alle ossessioni contemporanee per il cibo, che mette in scena le contraddizioni e gli eccessi di una donna in guerra col corpo e con la vita. Una solitudine serrata eppure dirompente che vibra di momenti tragici e comici ed esprime la vitalità incontenibile nascosta dietro al controllo. SENZA alterna poesia, ironia e violenza, ha il ritmo dell'incessante tentativo della protagonista di uscire dalle sue spirali e sfocia nell'attesa di un nuovo giorno. SENZA è in tour dal 2015 a Firenze, La Spezia, Lecce, Alessandria Prenotazioni: 338/4790437 - magma@magnoprog.com SENZA è su fb