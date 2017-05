Seminari di emostasi e trombosi III edizione

Si terrà a Firenze il 18 Maggio 2017 presso il Grand Hotel Baglioni la III Edizione dei "SEMINARI DI EMOSTASI E TROMBOSI ", organizzata in collaborazione con Elleventi. Coordinatore Scientifico del Corso il Prof. Giancarlo Castaman, Centro Malattie Emorragiche e della Coagulazione AOU Careggi di Firenze. Una giornata dedicata ai temi dell' emostasi e alla trombosi. un' occasione di scambio e confronto su questi temi, anche con la presenza di ospiti Stranieri tra cui la Dott. Pamela Christopherson da Milwaukee (USA) e il Dott. Alessandro Casini di Ginevra ( Svizzera). Tre le sessioni e svariati gli argomenti affrontati durante la giornata tra cui nella prima sessione: La malattia di von Willebrand tipo 3: cosa insegnano i nuovi trial, Il recettore piastrinico P2Y12: dalla patologia ereditaria alla terapia antiaggregante, e la Relazione genotipo-fenotipo nella malattia di von Willebrand. La seconda sessione sarà caratterizzata da tematiche quali: Un nuovo ruolo per la fibrinolisi nelle coagulopatie ereditarie, Le alterazioni ereditarie del fibrinogeno, Emofilia A e B: ci sono differenze?. Protagoniste infine della terza sessione. I nuovi orizzonti terapeutici nell'emofilia: un bilancio fra fattori ad emivita modificata e terapia genica, Immunotolleranza e nuovi farmaci per l'emofilia con inibitori, Il laboratorio nel monitoraggio della terapia con i concentrati ad emivita modificata. Il progresso nelle conoscenze della biologia di base e nella diagnosi, clinica e terapia dei disordini emorragici congeniti, sono indubbiamente uno degli elementi più stimolanti del panorama medico-scientifico attuale. Nuovi studi stanno chiarendo sempre più le relazioni genotipo-fenotipo nella malattia di von Willebrand e nei disordini congeniti del fibrinogeno, consentendo una migliore definizione prognostica, evidenziando possibili differenze nell'espressione clinica dell'emofilia A e B a cui possono aggiungersi, come elementi modificatori, alterazioni della fibrinolisi. Ricordiamo che Il Corso è stato inserito nel Piano Formativo 2017 per la Formazione Continua in Medicina (ECM) ottenendo n° 10 crediti. Da menzionare infine, il contributo degli Sponsor che hanno partecipato alla realizzazione dell'evento tra cui: CSL Behring, Kedrion, Novo Nordisk, Pfizer, Stago. Pamela Menichelli Ufficio Stampa Elleventi www.elleventi.it