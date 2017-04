A Firenzuola (Firenze) prosegue la primavera escursionistica organizzata da Trekking Mugello e domenica, 23 aprile tutti pronti per scoprire "I segreti di Monte Beni" Dove? In via Covigliaio di Sotto Firenzuola Dopo aver parcheggiato di fronte al Bar Martelli, saliremo verso Monte Beni utilizzando una comoda strada ghiaiata, che sale dolcemente fino alla località la Serra dove ci sono dei ripetitori. Da qui si prende a destra e ci si inoltra per uno stretto sentiero nel bosco, che in circa 30 minuti ci consente di raggiungere la vetta, a 1263 m, dalla quale si domina tutta la valle del Santerno. Lungo la salita sarà possibile osservare una vegetazione del tutto particolare, legata alle caratteristiche delle rocce ofiolitiche. Poco prima della vetta, potremo deviare per raggiungere la Buca delle Fate, un luogo molto suggestivo ed interessante dal punto di vista naturalistico. Lungo il percorso, se non saremo troppo rumorosi e con un po' di fortuna, potremo osservare i mufloni. Rientreremo passando per il sentiero che ci condurrà alla Fonte dei Prati e al Colle del Covigliaio. Sarete accompagnati dalla guida ambientale escursionistico Ciro Gardi. Per prenotazioni ed informazioni chiamare il 3398127890 Ilaria Info@trekkingmugello.com Sono necessarie scarpe da trekking, giacca a vento e cappello. Percorso: Covigliaio, la Serra, Buca delle Fate, Monte Beni, Fonte dei Prati, Colle del Covigliaio, Covigliaio. Percorso: 9 km, 800 m di dislivello, 4 ore di cammino - difficoltà media. Pranzo al sacco. Prezzo: 10 euro per i Soci - 13 euro comprensivi dell'iscrizione all'associazione Trekking Mugellou Dopo aver parcheggiato di fronte al Bar Martelli, saliremo verso Monte Beni utilizzando una comoda strada ghiaiata, che sale dolcemente fino alla località la Serra dove ci sono dei ripetitori. Da qui si prende a destra e ci si inoltra per uno stretto sentiero nel bosco, che in circa 30 minuti ci consente di raggiungere la vetta, a 1263 m, dalla quale si domina tutta la valle del Santerno. Lungo la salita sarà possibile osservare una vegetazione del tutto particolare, legata alle caratteristiche delle rocce ofiolitiche. Poco prima della vetta, potremo deviare per raggiungere la Buca delle Fate, un luogo molto suggestivo ed interessante dal punto di vista naturalistico. Lungo il percorso, se non saremo troppo rumorosi e con un po' di fortuna, potremo osservare i mufloni. Rientreremo passando per il sentiero che ci condurrà alla Fonte dei Prati e al Colle del Covigliaio. Sarete accompagnati dalla guida ambientale escursionistico Ciro Gardi. Per prenotazioni ed informazioni chiamare il 3398127890 Ilaria Info@trekkingmugello.com Sono necessarie scarpe da trekking, giacca a vento e cappello. Percorso: Covigliaio, la Serra, Buca delle Fate, Monte Beni, Fonte dei Prati, Colle del Covigliaio, Covigliaio. Percorso: 9 km, 800 m di dislivello, 4 ore di cammino - difficoltà media. Pranzo al sacco. Prezzo: 10 euro per i Soci - 13 euro comprensivi dell'iscrizione all'associazione Trekking Mugello